Zestien maanden cel voor poging verkrachting in azc

ASSEN/AALDEN - Een 24-jarige man uit Ethiopië moet zestien maanden de cel in omdat hij een medebewoonster van het Azc Zweeloo in Aalden heeft geprobeerd te verkrachten.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.De vrouw was ’s avonds op 22 september bij de man om te vieren dat hij een verblijfsvergunning en een huis had gekregen. De twee waren in het azc bevriend geraakt. Het was gezellig, maar toen de vrouw later naar huis wilde, hield de man haar tegen. Hij trok met geweld haar broek en onderbroek uit.Ook draaide hij zijn kamerdeur op slot en deed het licht uit. De vrouw verzette zich hevig en beet de man onder meer in zijn schouder. Doordat ze keihard gilde, haalden de buren van de man hulp. Beveiligers van het azc openden de deur met een loper. Daarna kon de man worden gearresteerd.De vrouw verklaarde bij de politie dat ze doodsbang was geweest. De man heeft altijd ontkend dat hij haar wilde verkrachten, maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs voor. "Hij heeft zich puur laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens", aldus de rechtbank.Het OM eiste eerder anderhalf jaar gevangenisstraf.