OM eist cel voor slaan met staaf en dreigen met mes

Een 42-jarige Assenaar dreigde met een mes (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Tegen een 42-jarige Assenaar is vandaag vier maanden cel geëist voor geweld in het centrum van Assen. Dat gebeurde op 21 november vorig jaar.

De slachtoffers waren twee volwassen mannen en hun vader. Een van de zoons ontdekte dat zijn fiets, die bij een restaurant aan de Rolderstraat stond, weg was.



IJzeren staaf

Toen ze ernaar op zoek gingen, kwamen ze aan De Menning, achter de Rolderstraat, de verdachte tegen. Hij kwam met een ijzeren staaf op de broers af en sloeg om zich heen. Daarbij raakte hij de hand van een van de twee, waardoor de man een breuk opliep. De ander raakte hij op het hoofd.



Mes

Toen ze terugliepen naar de Rolderstraat, kwam de verdachte daar even later een restaurant uitlopen met een mes van zo’n veertig centimeter. Daarmee liep hij naar de slachtoffers en hun vader en maakte hij stekende bewegingen. Het lukte een van de broers uiteindelijk het mes af te pakken. De slachtoffers voelden zich ernstig bedreigd.



Klappen

De Assenaar, die al meerdere keren is veroordeeld, kon dezelfde dag worden aangehouden. Sindsdien zit hij vast. De man bekende dat hij met de staaf had geslagen. Dit deed hij naar eigen zeggen omdat hij zich bedreigd voelde. Ook zei de 42-jarige Assenaar dat hijzelf veel klappen had gekregen en dat de broers en hun vader tegen hem samenspanden. De man ontkende dat hij een mes had gepakt.



Volgens de officier van justitie valt niet te bewijzen dat de Assenaar de fiets had gestolen. De rechtbank doet 21 maart uitspraak.