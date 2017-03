Stakende chauffeurs van Qbuzz gekort op salaris

EMMEN - Vervoerder Qbuzz gaat de ongeveer 45 buschauffeurs die vorige week maandag staakten in Emmen korten op hun salaris.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf worden de uren die de chauffeurs met hun bus hadden moeten rijden, niet uitbetaald.De staking duurde zo'n vier uur lang. Qbuzz benadrukt dat de chauffeurs de staking niet hadden aangekondigd en dat ook de vakbond de staking niet ondersteunde.Het bedrijf neemt geen verdere maatregelen tegen de chauffeurs. Maar er wordt nog wel gesproken met andere betrokkenen, zoals leden van de medezeggenschapsraad. "We gaan kijken op welke manier zij bij deze wilde actie betrokken zijn geweest en of we actie gaan ondernemen", aldus de woordvoerder.Qbuzz kreeg na de onaangekondigde staking tientallen klachten van passagiers, die bijvoorbeeld hun geld terug willen.De chauffeurs legden vorige week maandag onaangekondigd het werk neer. Ze hadden het vertrouwen in hun werkgever verloren, vanwege nieuwe plannen die het bedrijf heeft. Volgens de chauffeurs leiden die tot verslechtering van het openbaar vervoer en bovendien vrezen de chauffeurs voor hun baan.