FNV: Qbuzz slaat wild om zich heen

EMMEN - Vakbond FNV heeft er geen goed woord voor over dat Qbuzz stakende chauffeurs op hun salaris gaat korten.

"Wij hebben Qbuzz een brief geschreven met de oproep om bij zinnen te komen. Wat Qbuzz doet is het tegenovergestelde van wat wij willen bereiken: vertrouwen herstellen. Dit is contra-productief", zegt Pieter Beuzenberg van FNV Streekvervoer. "Qbuzz kijkt niet in de spiegel, maar slaat wild om zich heen."Qbuzz staat wel in zijn recht door het salaris van de chauffeurs in te houden. "Ja, zij mógen dat doen. Maar dat hoeven ze niet. Als Qbuzz normaal met personeel was omgegaan, was dit werkoverleg niet geweest. Ze schoppen nogmaals tegen de benen van de werknemers", aldus Beuzenberg.De chauffeurs legden vorige week maandag in Emmen het werk neer. FNV wil het geen staking noemen. Beuzenberg: "De werknemers hebben niet gestaakt. Het was een werkoverleg. Qbuzz noemt het een wilde staking, maar een staking is een gerichte en voorbereide actie. Dit was een spontaan gehouden werkoverleg."De vakbond heeft begrepen dat er nog individuele gesprekken zijn met de betrokken Qbuzz-medewerkers. Volgens FNV is het bedrijf op zoek naar zondebokken.