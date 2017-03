Cel en opname in kliniek voor agressieve man uit Borger

Een man uit Borger stak een agent in zijn arm (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/BORGER - Voor het mishandelen en bedreigen van zijn ouders en het steken van een politieagent moet een man uit Borger de cel in.

De rechtbank in Assen veroordeelde hem vandaag tot tien maanden zitten, waarvan twee voorwaardelijk. Daarna moet de man zich maximaal een jaar laten opnemen in een psychiatrische kliniek.



Frustraties

De 24-jarige man woonde in augustus tijdelijk bij zijn ouders in Borger. Doordat ze erg op elkaars lip zaten, raakte de man naar eigen zeggen steeds gefrustreerder. In de nacht van 6 op 7 augustus sloegen bij hem de stoppen door: hij bedreigde en sloeg zijn ouders en hield zijn vader in een houdgreep.



Pepperspray

De ouders belden uiteindelijk de politie. Toen die met zeven man sterk de woning van het gezin binnenkwam, sloeg de man de voorste agent, die een schild bij zich droeg, in het gezicht. Daarna stak hij de agent in zijn arm. Uiteindelijk kregen zijn collega’s de man met pepperspray onder controle.



Opname in kliniek

De rechtbank vindt dat de man vanwege zijn psychische problemen moet worden behandeld in een kliniek, ook al ziet de man dat zelf niet zitten. Volgens de psychiater die hem voor de rechtszaak heeft onderzocht, is het gevaar voor herhaling erg groot als de man niet behandeld wordt.



Hij moet de politieagent een schadevergoeding van 350 euro betalen.