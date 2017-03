'Stel 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor verwijderen asbestdaken'

Het college van GS wil 3,5 miljoen euro voor ondersteuning van het verwijderen van asbestdaken (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het college van Gedeputeerde Staten wil dat Provinciale Staten 3,5 miljoen euro extra beschikbaar stelt om eigenaren te begeleiden en financieel te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken.

Asbestdaken zijn vanaf 1 januari 2024 niet langer wettelijk toegestaan.



Behoorlijke opgave

"Het is een behoorlijke opgave voor Drentse inwoners en bedrijven om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. De eigenaren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk, maar de provincie kan wel helpen met oplossingen voor specifieke knelpunten. We kunnen andere doelen van de provincie, zoals energiebesparing, hierin laten meeliften", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.



Subsidieregeling

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari vorig jaar de subsidieregeling 'verwijderen asbestdaken'. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Dit jaar is 15 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling.



Als Provinciale Staten akkoord gaat met de wens van Gedeputeerde Staten, dan zal in september de specifieke invulling van de subsidie bekend worden gemaakt.