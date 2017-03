Auto op de kop in de sloot in Assen

Auto op de kop in de sloot in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is vanmiddag aan de Europaweg Oost een auto op de kop in de sloot gevonden.

Een voorbijganger zag de auto een paar meter naast de kant van de weg, op de kop in de sloot liggen en belde de politie. Bij de auto was geen bestuurder aanwezig. Die bleek verderop met een nat pak te staan.



Twee verkeersborden in de buurt van de auto raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond.