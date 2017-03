Hondenbrigade vangt wolven Oikos voor reis naar Spanje

RUINEN - De laatste vier overgebleven wolven van voormalig wolvenpark Oikos zijn vandaag op transport gegaan naar Spanje. De stichting AAP vangt de dieren daar op in hun vestiging in het binnenland van de provincie Alicante.

Vorig jaar oktober ging het park van Frans en Jopie Frijmuth dicht. In de negen jaar sinds de opening was het niet gelukt het park rendabel te maken. Bij Oikos liepen in twee grote buitenverblijven vier Karpaten-wolven en drie Hudson-wolven rond.Aanvankelijk hoopte Frans Frijmuth de wolven onder te brengen bij dierenparken in Duitsland. Maar uiteindelijk zijn de drie witte Hudson-wolven - twee teefjes en een reu - in januari naar een dierenpark in Noord-Spanje verhuisd. Artis heeft daarbij bemiddeld, zegt Frans Frijmuth.Voor de vier Karpaten-wolven was het moeilijker een plek in een dierentuin te vinden. Jopie Frijmuth: "Het zijn vier gesteriliseerde broertjes en dus kun je er niet mee fokken en dat willen dierentuinen graag."Maar dinsdagochtend waren dan toch de vier wolvenbroertjes aan de beurt. Frijmuth riep daarvoor de hulp in van de hondenbrigade van de politie. Die had daar een moeilijke klus aan, ondanks het gebruik van verdovingsgeweren. De wolven lieten zich niet vangen en bleven in hun kooi rond rennen. Pas aan het eind van de middag zitten de wolven elk in een aparte kist in de ambulance.De stichting AAP brengt de vier Karpaten-wolven eerst over naar hun vestiging in Almere "om ze tot rust te laten komen", zegt een medewerker. Woensdagochtend worden ze dan vervoerd naar Spanje. In het park Primadomus heeft de stichting AAP voldoende ruimte voor de dierenJopie Frijmuth: "We zijn blij dat we nu ook een goed adres voor deze wolven hebben. Eigenlijk willen we nog wel een keer in Spanje gaan kijken, maar nou nog niet, het is te vers. Het is wel moeilijk voor ons, we hebben de dieren zolang gehad."Vorige week is er op de A28 tien kilometer van het park een wolf doodgereden . Sommigen vermoeden dat het een uit gevangenschap ontsnapte wolf is. Maar Frans Frijmuth wil daar geen ander commentaar op geven dan dat het geen wolf van hem was.Park Oikos is begin deze maand in eigendom gekomen van Van Regteren Groenvoorziening. Die is al gevestigd op het terrein ernaast. Bernhard van Regteren wil in een deel van het park tuinen aanleggen, zoals die er voorheen waren toen het bekend stond als de Tuinen van Ton ter Linden.