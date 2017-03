'Provinciale Staten moeten maar zeggen of er een tijdelijke CdK komt'

ASSEN - Nee, gedeputeerde en loco commissaris Henk Brink zegt in het openbaar niet na te hebben gedacht over de vraag of hij voorlopig het gat zal vullen dat door de opgestapte CdK Jacques Tichelaar is achtergelaten.

Hij laat het helemaal over aan de provinciale politiek.Vanmorgen vergaderde het college voor het eerst zonder Tichelaar, die vorige week in een debat opstapte . Tichelaar heeft een familielid bevoordeeld bij een opdracht van de provincie. Tijdens het debat daarover bood hij zijn excuses aan, maar de steun vanuit de staten voor hem was gering. En dus koos hij eieren voor zijn geld.Maar het vertrek van Tichelaar zorgt er wel voor dat veel van zijn taken verdeeld moeten worden over de overgebleven bestuurders. Gedeputeerde Brink: "Wij gaan er niet over. Daar gaan de Staten over. Morgen vinden daar de eerste gesprekken over." Er is niet gesproken over een interim commissaris , zegt Brink.Hij heeft ook niet nagedacht over de vraag of hij de de taak van commissaris voorlopig op zich neemt? "Daar kan ik geen antwoord op geven. Je moet in het belang van Drenthe een keus maken." Brink wil niet zeggen of hij er over nagedacht heeft.Maar in de vergadering van het college zullen ongetwijfeld alle mogelijkheden besproken zijn. Zeker nu de landelijke verkiezingen er aan komen en er een nieuw Kabinet komt. Een commissaris van de koning kan bij de formatie het belang van Drenthe inbrengen en verdedigen.Woensdag praten de fractievoorzitters over een oplossing. Zij doen een voorstel. De minister van Binnenlandse Zaken zal op advies van Provinciale Staten besluiten of er een tijdelijke commissaris komt, of dat Brink voorlopig deze taak op zich neemt.