Hoeveel Drentse clubs bereiken de laatste 8 in beker?

VOETBAL - Na de poulefase van drie wedstrijden en drie knockoutrondes zijn er nog drie Drentse clubs actief in de noordelijke districtsbeker. Deze drie clubs, Nieuw Buinen, MSC en HZVV, komen deze week in actie voor een plek bij de laatste acht.

De laatste acht clubs zijn nog één duel verwijderd van deelname aan de landelijke KNVB beker volgend seizoen.HZVV en Nieuw Buinen spelen vanavond, tegen respectievelijk BCV en Noordwolde, terwijl MSC morgen thuis Drachtster Boys ontvangt.Het Hoogeveense HZVV gaat vavavond op bezoek bij BCV in het Friese Bergum. Beide ploegen komen uit in de 1e klasse E van het zaterdagvoetbal. In deze klasse is HZVV koploper en vecht BCV (de nummer 13) tegen degradatie.HZVV bereikte de 1/8e finale via de volgende wedstrijden:poule: Noordscheschut - HZVV 0-2poule: HZVV - VKW 11-0 ( het verslag poule: HZVV - Rolder Boys 2-01e k.o.: HZVV - Dalen 3-12e k.o.: Hoogeveen - HZVV 1-2 ( het verslag 3e k.o.: Willemsoord - HZVV 0-3 ( het verslag BCV bewandelde de volgende weg:poule: Bergum - BCV 1-1poule: DTD - BCV 1-1poule: BCV - Veenwouden 2-11e k.o.: AVC - BCV 0-0 (BCV wint na strafschoppen)2e k.o.: Balk - BCV 0-13e k.o.: BCV - Trinitas 1-1 (BCV wns)Zondageersteklasser Nieuw Buinen wil vanavond de kater van de teleurstelling van afgelopen zondag wegspoelen toen de ploeg de winst in de tweede periode verspeelde bij Bergum. Gezien het niveauverschil met Noordwolde mag dit ook geen probleem zijn, mits de formatie van trainer Geert Oosterloo de opponent van vanavond niet onderschat. Noordwolde is de nummer 3 in de zaterdag 3e klasse C.Nieuw Buinen bereikte de laatste 16 via de volgende route:poule: Nieuw Buinen - Groen Geel 5-0poule: Nieuw Buinen - Gorecht 3-3poule: ZNC - Nieuw Buinen 3-41e k.o.: DZOH - Nieuw Buinen 0-5 ( het verslag 2e k.o.: Nieuw Buinen - Winsum 4-13e k.o.: Urk - Nieuw Buinen 2-2 ( Nieuw Buinen wns Noordwolde speelde op weg naar de 1/8e finales de volgende wedstrijden:poule: Noordwolde - DIO Groningen 4-3poule: Noordwolde - VVK 3-0poule: FC Lewenborg - Noordwolde 0-31e k.o.: Noordwolde - Velocitas 4-22e k.o.: Grijpskerk - Noordwolde 0-0 (Noordwolde wns)3e k.o.: Noordwolde - Gorect 1-0MSC is het nieuwe jaar goed begonnen in de strijd tegen degradatie uit de zondaghoofdklasse A. Door twee zeges en een gelijkspel in de laatste vier duels heeft MSC de aansluiting met de onderkant van de middenmoot gevonden. Bovendien zit de ploeg van het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen nog steeds in de beker en dus lonkt er dit seizoen zelfs nog een prijs voor de Meppelers. Tegenstander van MSC, voor een plek bij de laatste 8, is Drachtser Boys: de nummer 2 achter HZVV in de 1e klasse E van het zaterdagvoetbal.MSC bereikte de 1/8e finales via de volgende route:1e k.o.: Urk 2 - MSC 1-32e k.o.: Achilles 1894 - MSC 1-4 ( het verslag 3e k.o.: MSC - Zeerobben 2-2 ( MSC wns MSC speelde als hoofdklasser geen pouleduels.poule: Broekster Boys - Drachtster Boys 0-1poule: GVAV - Drachtster Boys 0-5poule: Drachtster Boys - Zuidhorn 2-11e k.o.: Drachtster Boys - LVV Friesland 3-02e k.o.: Drachtster Boys - Sint Annaparochie 6-03e k.o.: Drachtster Boys - vv Heerenveen 2-0Nieuw Buinen - NoordwoldeBCV - HZVVPKC'83 - WVVSWZ Sneek - StaphorstBuitenpost - VEV'67d'Olde Veste'54 - Waterpoort BoysPelikaan S - GenemuideMSC - Drachtster Boys