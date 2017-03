'Emmen Revisited 2.0' voor aanpak probleemwijk Angelslo

EMMEN - De kritiek op de wijk Angelslo in Emmen was vandaag niet mals. "Angelslo is nu een van de meest kwetsbare wijken van Emmen", vertelde Matthijs Uyterlinde van Platform31. De onafhankelijke organisatie publiceerde vandaag een onderzoek over probleemwijken in Nederland, Angelslo is daar dus een van.

Wethouder Jisse Otter erkent de problemen in de wijk, "al zijn er ook best mooie stukken in Angelslo". Hij pleit voor een algemene aanpak om de wijk op te knappen. Emmen Revisited 2.0 noemt de wethouder het zelf.Het project Emmen Revisited werd eind jaren '90 opgestart. De bedoeling was om wijken zoals Bargeres, Angelslo en Emmerhout op te knappen. Dit in samenwerking met bewoners, de gemeente en woningcorporaties. "Dat is rond het jaar 2000 eigenlijk tot stilstand gekomen", vertelt Otter. Hij vindt dat de gemeente verder moet gaan met de aanpak van toen.Volgens Otter is de gemeente de laatste jaren vooral doorgegaan met praten, maar ontbrak het aan daadwerkelijke daden. De handen moeten nu dus uit de mouwen om probleemwijk Angelslo aan te pakken. "Dat betekent dat je moet slopen, nieuwbouw moet toepassen. Dat is de laatste tien tot vijftien jaar niet gebeurd."De vraag is of een nieuwe jas voor Angelslo de oplossing is voor alle problemen. Behalve een aantal wijken waar het onderhoud van woningen te wensen overlaat, heeft de wijk ook te maken met sociale problematiek zoals drugsoverlast en probleemjongeren. "Ik denk wel dat hoe beter de leefomgeving erbij staat, hoe prettiger iedereen hier woont", vermoedt Otter."Dat moet natuurlijk aangepakt worden in combinatie met de drugsoverlast. We zijn bezig, maar ik zie het als een en-en-verhaal. We willen dat in z'n totaliteit goed aanpakken." Enkele inwoners van de wijk Angelslo klagen al langer over drugs- en geluidsoverlast. Volgens Otter zijn handreikingen vanuit het Rijk zoals een nieuwe Aso-wet handig om sociale problemen aan te pakken.Wethouder Otter is in ieder geval duidelijk, de tijd van praten is nu voorbij. Al is het niet een plan dat in slechts enkele jaren klaar is.