Plan voor 8.200 zonnepanelen op terrein Avebe

Zonnepanelen (foto: archief RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - Op het terrein van Avebe in Gasselternijveen zijn plannen voor een zonnepark met 8.200 panelen.

Het park moet komen op een perceelgrond tussen de Drentse Mondenweg en de fabriek van Avebe. Het park moet per jaar 3 megawatt aan energie opwekken, genoeg voor 800 huishoudens. De elektriciteit zal vooral worden afgenomen door het aardappelzetmeelconcern.



De gemeente Aa en Hunze, Avebe en Powerfield houden morgen een informatieavond over de plannen voor het zonnepark. De avond wordt gehouden in MFC De Spil.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden