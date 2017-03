Kunstenaar wil in gesprek met Assenaren over kunstwerk

ASSEN - Kunstenaar Maurice Nio wil graag met het college en de Assenaren in gesprek over zijn ontwerp voor het nieuwe stationskunstwerk.

De gemeente Assen schreef een wedstrijd uit voor een nieuw kunstwerk bij het station. Van de vier kunstcollectieven die ontwerpen maakten, werd Nio's ontwerp, samen met beeldend kunstenaar Serafijn de winnaar. Maar de gemeente trekt het plan in. Ze zijn bang dat het niet bij de Assenaren past. "Dan doe ik hierbij een oproep aan Assen en aan het college, dan gaan we het bespreken", zegt Nio op Radio Drenthe.Hij wil met een gesprek de actie van de gemeente om het plan in te trekken, ongedaan maken. Volgens Maurice Nio kan de prijs geen rol spelen bij het intrekken van de opdracht, omdat het bedrag van tevoren vast stond.Eerder vandaag werd duidelijk dat de gemeente niet bereid is om de gemaakte kosten te gaan betalen. "We hebben acht maanden lang ons best gedaan hè, voor de gemeente," zegt Nio,. "Dat zijn duizenden uren die we nu niet uitbetaald krijgen. Ja, dit is heel zuur", vertelt de ontwerper."Het enige wat ik kan doen is een oproep doen aan het college om toch met mij in gesprek te gaan", vertelt Nio. Volgens hem hebben juridische stappen geen zin. "Ik heb geen poot om op te staan."Maurice Nio ziet graag dat de gemeente zich nog bedenkt. "Dat is mijn grootste hoop natuurlijk. Ik wil niets liever", besluit te kunstenaar.