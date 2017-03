Stichting helpt jongeren Angelslo op het rechte pad te komen

EMMEN - Iets terugdoen voor de maatschappij, dat is de bedoeling van Kadir Arslan. Op twaalfjarige leeftijd kwam hij vanuit Turkije naar Nederland en belandde in de wijk Angelslo. Hij dreigde op het slechte pad te komen, maar een coach voorkwam dit.

Arslan is nu ouder en wijzer en ziet de problemen in zijn wijk Angelslo. Met de stichting Catch wil hij iets terugdoen."De wijk Angelslo is een aandachtswijk waar de werkloosheid erg hoog is", vertelt Arslan. Volgens hem hebben jongeren weinig toekomstperspectief. "Als je klaar bent met je opleiding, waar moet je dan werken? Criminaliteit speelt hier een rol en ook drugs", aldus Arslan. Hij was zelf ook een van die probleemjongeren, maar nu is hij een soort mentor die moet voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen."Ze komen hier binnen en spelen bijvoorbeeld op de Playstation, ze kijken Netflix of doen een spelletje. Maar we geven ook voorlichting over seks, drugs en eigenlijk alles", legt de initiatiefnemer van stichting Catch uit. Volgens Arslan voelen de 250 jongeren, die zich de afgelopen anderhalf jaar bij de stichting hebben geregistreerd, zich er thuis. "Sommigen kunnen natuurlijk niet vrijuit praten thuis of zichzelf zijn. Die jongeren hebben hier dan erg veel aan."Het project van Arslan is een van de vele projecten die gefaciliteerd wordt door de gemeente Emmen onder de vlag van projectnaam Emmen Revisited. Om de problemen in de wijk Angelslo tegen te gaan, wordt onder andere ook nog een project om de verpaupering in de wijk tegen te gaan en komt er een bewegingstraject.Gister werd uit landelijk onderzoek bekend dat Angelslo bekend staat als probleemwijk. De gemeente laat weten met de problemen in de wijk bezig te zijn, wethouder Otter pleit onder andere voor nieuwbouw.