Inwoners Aa en Hunze willen informele burgemeester

GIETEN - Hij moet goed kunnen luisteren, toegankelijk zijn en benaderbaar. Daar moet de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze aan voldoen als het aan de inwoners van de gemeente ligt.

Zo'n zeshonderd mensen uit de gemeente Aa en Hunze hebben de afgelopen tijd meegewerkt aan een profielschets voor een nieuwe burgemeester.Op dit moment is Jan Hoekema waarnemend burgemeester van Aa en Hunze. Nadat bekend werd dat oud-burgemeester Eric van Oosterhout de nieuwe burgemeester van Emmen gaat worden.Mensen moesten elf vragen beantwoorden. Een vertrouwenscommissie bekeek de antwoorden en maakte hier een profielschets van. De enquête wordt voorgelegd aan de raad.“We zijn op zoek naar een vooruitstrevende burgemeester met een informele stijl. Die betrokken is en in contact staat met onze inwoners. Ook moet hij of zij een frisse blik hebben, gericht op kansen voor onze gemeente. Bovendien moet de burgemeester een doortastende bestuurder zijn", zei de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bertus Reinders.In de enquête werd volgens de gemeente opvallend vaak gerefereerd aan Eric van Oosterhout. Tijdens zijn afscheid afgelopen vrijdag zeiden inwoners van Aa en Hunze dat ze graag een tweede Van Oosterhout zien komen. "Wat we vooral horen is: we willen weer zo iemand als Eric. Een tweelingbroer van Eric is ook goed", vertelde raadslid Annemieke Smit tijdens zijn afscheid.Donderdag tijdens de raadsvergadering wordt de profielschets vastgesteld. Het streven is dat de nieuwe burgemeester half september begint.