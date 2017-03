Marianne Vos na drie jaar terug in Worldcup Ronde van Drenthe

Ronde van Drenthe (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Drie jaar stond ze langs de kant door fysieke ongemakken. Maar komende zaterdag staat Marianne Vos weer aan de start van de wereldbekerwedstrijd van de Ronde van Drenthe. Een wedstrijd die ze drie keer op rij won. Dat was in 2011, 2012 en 2013.

Verder staat de hele wereldtop bij de vrouwen aan de start. De winnares van vorig jaar Chantal Blaak is weer van de partij. Net als haar Belgische voorgangster Jolien d'Hoore. Ook Olympisch kampioene Anna van der Breggen en Nederlands Kampioene Anouska Koster zijn erbij.



Veel oud-winnaars bij de mannen

Bij de mannen zijn twee ploegen uit de WorldTour present. Lotto NL-Jumbo komt met Bert-Jan Lindeman uit Assen. Hij was in 2012 de laatste Drentse winnaar van de Ronde van Drenthe. Ook de Belgische WorldTour-ploeg van Lotto-Soudal start zaterdag in Hoogeveen met de winnaar van 2005 Marcel Sieberg in de gelederen. Coen Vermeltfoort, rijdt nu voor Roompot en won in 2008. En z'n ploeggenoot Jesper Asselman komt z'n overwinning van vorig jaar verdedigen.



Ook een opvallende naam op de voorlopige startlijst is Stijn Devolder. De Belg won twee keer de Ronde van Vlaanderen en is inmiddels 37 jaar oud.



Hors Categorie

Nu is de Ronde van Drenthe bij de mannen een zogenaamde 1.1 koers. Dat is wereldwijd na de World Tour en de Hors Categorie, het derde niveau. Volgend jaar wil Van Issum een stapje hogerop. Of dat gaat lukken heeft vooral met geld te maken. "Voor de Hors Categorie moeten vooral laten zien dat we grote ploegen hier naar toe kunnen halen. Die moeten dan meer overnachtingen en startgeld hebben. Voor de parkoersen en de organisatie ben ik niet bang. Wel denk ik dat het verstandig is dat we dan weer twee wedstrijden voor de mannen organiseren. Dan hebben je in ieder geval iets te bieden", zegt Van Issum.



Maar sinds vorig jaar is, mede op advies van de Provincie Drenthe, er juist voor gekozen om het aantal wedstrijddagen te beperken. "Ik denk dat ze daar nu wel een beetje op terugkomen", zegt Van Issum.



Nieuwe datum

Als het aan de damesploegen ligt schuift de Ronde van Drenthe volgend jaar ook een weekend op. "Afgelopen weekend hebben de vrouwen in Italië de Strade Bianchi gereden. Nu komen ze naar Nederland voor de Ronde van Drenthe. En daarna volgt de Trofeo Binda in Italië, waarna ze naar België moeten voor Gent-Wevelgem. Het scheelt voor de ploegen veel geld als ze niet heen en weer hoeven te reizen. Ook ons komt het goed uit; dan kunnen we gewoon weer in het Belgische circuit mee", besluit van Issum.



Startplaats

Dit jaar is de start van de Ronde van Drenthe, geheel volgens traditie, nog in Hoogeveen. Volgend jaar zal voor het eerst Emmen de startplaats zijn.

Door: Karin Mulder