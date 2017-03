Tynaarlo onderzoekt permanente bewoning vakantiehuisjes

VRIES - De gemeente Tynaarlo gaat in kaart brengen waar en hoeveel mensen illegaal gebruik maken van vakantiewoningen.

Een voorstel van de ChristenUnie kreeg ruime steun, alleen de fractie van GroenLinks was tegen. Als het aan een meerderheid van de raad ligt, start de gemeente ook een handhavingstraject om overtreders aan te pakken. "Dat is wel zo eerlijk tegenover mensen die zich wel aan de regels houden", klonk het tijdens de vergadering. In de gemeente Tynaarlo is de verhuur en het gebruik van recreatiewoningen niet toegestaan tussen 1 november en 15 maart.





Waarschuwing

Burgemeester Marcel Thijsen raadde het voorstel af: “We hebben twee opsporingsambtenaren in dienst met daaromheen een flexibele schil. Als we die op pad sturen naar vakantiewoningen kunnen we niet optreden tegen overlast door bijvoorbeeld jeugd.” De waarschuwing van Thijsen is voor GroenLinks reden om het voorstel niet te steunen.



'25 man ME'

Handhaven van een verbod op permanente bewoning kost volgens de burgemeester veel tijd en geld. “Handhaving starten betekent niet dat u er met 25 man mobiele eenheid heen moet”, stelt Henny van den Born van de ChristenUnie.



Voorlichtingsbijeenkomst

Als in kaart gebracht is hoeveel mensen illegaal gebruik maken van recreatiewoningen organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst voor de gemeenteraad. Daar moet duidelijk worden hoeveel handhaving kost en waar dat geld vandaan moet komen.

