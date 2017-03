Roemer: We schaffen de boete op ziek zijn af

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vanmiddag was dat Emile Roemer van de SP.

Opgegroeid in het oostelijke puntje van Brabant, een echte plattelandsgemeente vergelijkbaar met Drenthe volgens Emile Roemer. "Ik denk dat er heel veel problemen op het platteland of dingen zijn die aandacht moeten krijgen, dit is heel anders dan in de Randstad. Daar mag soms wel meer aandacht voor komen."Op het platteland zijn er problemen met het openbaar vervoer. Vervoer in de provincie breekt af. Een vraag aan Roemer, wat denkt u daar aan te doen? "Wij hebben extra investeringen klaarliggen voor het openbaar vervoer. De marktwerking in het openbaar vervoer is van de zotte. Je krijgt het ene bedrijf na het andere en de kwaliteit gaat achteruit. Normale ritten worden vervangen door kleine busjes met vrijwilligers. Dit is schandelijk omdat buschauffeur een normale baan is."Maar aan de andere kant, in hoeverre is het relevant om bussen te laten rijden met maar een paar man aan boord? "Als je het openbaar vervoer opknipt dan vindt iedere vervoerder een bepaalde regio interessant. Je krijgt als er in een regio minder mensen wonen dat het ook minder rendabel is. Daarom moet je voorzichtig zijn met rendabiliteit." Roemer vindt dat als een vervoerder in een stedelijk gebied wil rijden, het ook verplicht in gebieden met minder mensen moet rijden.Zorg is een speerpunt van de SP. Veel luisteraars hadden hier dan ook vragen over. Zo wil de SP dat het eigen risico naar 0 gaat. Een luisteraar vraagt zich af of hoe dit dan wordt betaald. "We schaffen het af omdat het een boete op ziek zijn is. We willen de kosten betalen uit de grote belastingspot, waar we allemaal voor betalen. En de zorg eerlijker maken."Een andere luisteraar is bang dat er dan meer belasting moet worden betaald. Dit is volgens Roemer niet zo omdat de marktwerking klauwen met geld kost. Zo is er nu betaling per verrichting waardoor er meer zorg gegeven wordt dan nodig is. Roemer wil de zorg weer eerlijk maken. "Er zijn negen grote zorgverzekeraars met eigen directies, eigen gebouwen en eigen reclame. Allemaal geld dat niet naar de zorg gaat. Ik hef al deze miljarden die nu niet naar de zorg gaan op, en dan hoef je niet meer belasting te betalen."