Femmy van Issum: Ik ga door tot en met de Ronde van Drenthe van 2019

Femmy van Issum (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - Femmy van Issum, hoofdorganisator van de Ronde van Drenthe, is de onbetwiste Koningin van onze provincie. En ondanks dat ze inmiddels 76 jaar is, is ze van plan om in ieder geval nog als voorzitter aan te blijven tot en met de editie van 2019.

"Dan bestaat de Ronde van Drenthe namelijk zestig jaar. Maar m'n leeftijd begint ook parten te spelen. Dus, als m'n gezondheid het toelaat, gaan we nog voor 2017, 2018 en 2019", zegt Van Issum monter.



In 1960 richtte Albert Achterhes, de vader van Femmy, de Ronde van Drenthe op. Vijfentwintig jaar geleden nam ze het stokje van hem over. Op zijn sterfbed beloofde Van Issum "goed op de Ronde van Drenthe te passen."



Live op TV Drenthe

De Ronde van Drenthe wordt zaterdag vanaf 14.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe. Gio Lippens verzorgt het commentaar. In de mannenwedstrijd wordt hij geassisteerd door oud-wielerprof Maarten Tjallingii. Renate Groenewold is co-commentator bij de Worldcup voor vrouwen. Jannes Mulder doet commentaar vanaf de motor. De interviews en presentatie worden gedaan door Karin Mulder.

