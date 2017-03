HZVV naar laatste acht districtsbeker

BCV-HZVV (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - HZVV heeft met moeite de laatste acht van de districtsbeker bereikt. In Bergum werd BCV met 1-0 verslagen. De overwinning was moeizaam, maar wel verdiend.

HZVV, dat de competitiewedstrijd tegen BCV in Bergum eerder dit seizoen met 5-3 had gewonnen, zocht direct de aanval. Na 11 minuten had Frank Strijker de 0-1 op zijn schoen, maar de topscorer faalde oog in oog met doelman Jorrit van der Meulen.



Kansen

De thuisploeg was in de beginfase alleen gevaarlijk met een paar afstandschoten. Aan de andere kant was ook Marlon Luchtenberg dicht bij de openingstreffer. Zijn poging ging echter net voorlangs.



De Hoogeveners moeten het de rest van het seizoen zonder Nick Neumann doen. De verdediger brak afgelopen zaterdag zijn sleutelbeen tegen d'Olde Veste'54 en zal moeten worden geopereerd. In het restant van de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Karlo Meppelink de grootste kansen, maar ook de thuisploeg was een paar keer gevaarlijk. Gescoord werd er voor rust niet.



Spelbeeld

In de tweede helft veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet. De nummer 13 van de ranglijst, maakte het de koploper regelmatig lastig. Doelman Luuk Dorland moest een paar keer redding brengen.



Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft brak Rick Broek voor HZVV de ban. De spits reageerde attent en schoot beheerst binnen (0-1). BCV was van slag en invaller Kelly Jao verzuimde de thuisploeg de genadeklap uit te delen.



Spannend

Omdat HZVV slordig met de kansen omsprong, bleef het lang, onnodig, spannend. In de slotfase speelden de Friezen alles of niets. Het werd niets. Woensdagavond wordt geloot wie de volgende tegenstander van HZVV wordt.

