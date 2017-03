OM eist cel tegen Libiër voor inbraakpogingen

De man probeerde in te breken en stal 50 euro (foto: RTV Drenthe/ Wolter Klok)

ASSEN/HOOGEVEEN – “Meneer reist door Europa in de hoop dat hij ergens kan blijven plakken en ondertussen pleegt hij misdrijven. Dat is bijzonder kwalijk.” De officier van justitie had dinsdag in de rechtbank in Assen geen goed woord over voor een 32-jarige man uit Libië.

Voor een diefstal in Hoogeveen en drie inbraakpogingen eiste ze acht maanden cel tegen hem.



Na een omzwerving door meerdere Europese landen kwam hij op 12 oktober aan in Nederland. Hij wilde asiel aanvragen.



In de serre

Hij kwam terecht in een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel. Maar drie dagen later vonden de bewoners van een huis in het nabijgelegen Maarheeze de man in hun serre.



Op 18 oktober verkaste de man naar het azc in Hoogeveen. In een bar aan de Grote Kerkstraat haalde hij 50 euro uit de portemonnee van een stamgast die stond te darten. Later die nacht probeerde hij samen met een andere man bij twee huizen in te breken.



Hand door het raam

In een huis in de wijk Trasselt zag een 86-jarige vrouw ’s nachts de gordijnen van haar slaapkamer bewegen. De volgende ochtend merkte ze dat een hor voor haar slaapkamerraam open was.



In de wijk Kinholt schrok een andere vrouw zich diezelfde nacht rot toen iemand opeens een hand door haar slaapkamerraam stak. Hij hield een mobiele telefoon vast en scheen met de zaklampfunctie rond in haar kamer. Toen ze opstond en met haar man ging kijken, gingen de mannen er vandoor. Hun zoon ging er achteraan en maakte snel foto's. Even later kon de politie de mannen in de buurt aanhouden. Sindsdien zit de Libiër vast.



Dronken

Hij zei dat hij erg dronken was en ook medicijnen slikt, waardoor hij op 18 oktober niet meer wist wat hij deed. Van het voorval in Maarheze zei hij zich helemaal niks te kunnen herinneren. Wel zei hij dat hij de gefilmde man was.



De man is eerder veroordeeld in Italië. Daar kreeg hij acht maanden cel voor diefstallen. Of de rechtbank in Assen die straf ook oplegt, beslist ze 21 maart.