Nieuw Buinen heeft aan één helft genoeg tegen Noordwolde (met video)

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft zich, ten koste van zaterdagderdeklasser Noordwolde, geplaatst voor de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker. Na een ruststand van 1-1 werd het 6-1 voor de zondageersteklasser.

Koen Hateboer werd de man van de avond voor de oranjehemden. De spits scoorde een loepzuivere hattrick.Het was natuurlijk afwachten hoe Nieuw Buinen zich had hersteld van het verliezen van de tweede periodetitel afgelopen zondag. De 2-2 in Bergum was een pijnlijk resultaat. Bovendien moesten de mannen van Geert Oosterloo natuurlijk waken voor onderschatting.Niet dat er zichtbaar sprake was van onderschatting, maar het spel van Nieuw Buinen in de eerste helft was verre van goed te noemen. Noordwolde was de gevaarlijkste ploeg en kwam na 35 minuten niet eens onverdiend op voorsprong. Silvan Havinga was de doelpuntenmaker.Op slag van rust kwam Nieuw Buinen op gelijke hoogte. Gert Lukens kreeg teveel ruimte van het fel verdedigend Noordwolde en schoof met links langs doelman Martin Oltmans. Op dat moment had het overigens ook al 0-2 kunnen staan, maar een schot van Laurens Groeneveld ging net voorlangs.In de tweede helft stelde Nieuw Buinen razendsnel orde op zaken. Via drie treffers van Koen Hateboer was de wedstrijd in 25 minuten volledig gekanteld: 4-1.Invaller Arne van der Made scoorde in de 83e minuut de 5-1, waarna Robert Tieks drie minuten voor tijd de eindstand op 6-1 bepaalde.Hateboer was na afloop een tevreden man. "Vooral de tweede helft was erg lekker. Dat hadden we ook wel even nodig na de teleurstelling van afgelopen zondag. En nu? Nu hopen we de laatste vier te halen natuurlijk. Dan hebben we volgend seizoen landelijke beker. Daarnaast hebben we de titel in de 1e klasse F nog niet uit het hoofd gezet. De achterstand op Achilles 1894 is maar vijf punten en we spelen nog tegen die club. En als WVV van Achilles 1894 kan winnen, dan kunnen meerdere clubs dat toch... lijkt me."