Gemeente moet beslissen over dwangsom slachtbedrijf Noblesse

WIJSTER - De gemeente moet bevoegd zijn om een dwangsom aan slachtafvalbedrijf Noblesse op te leggen en niet de provincie. Hier waren de gemeente Midden-Drenthe en het bedrijf het vandaag over eens tijdens een tweede rechtszaak over de opgelegde dwangsom van 200.000 euro aan Noblesse.

De gemeente legde het slachtafvalbedrijf een dwangsom op, omdat het te veel stank had veroorzaakt. Volgens Noblesse ging het niet om een normale bedrijfssituatie, omdat het nog druk bezig was met de filterinstallaties.De Raad van State zette in de eerste rechtszaak vraagtekens bij de dwangsom die de gemeente had opgelegd. De Raad twijfelde of de gemeente Midden-Drenthe wel bevoegd was om de dwangsommen op te leggen. Dit omdat volgens de landelijke milieuregels provincies verantwoordelijk zijn voor slachtafvalbedrijven als zij meer dan 5.000 ton huiden en beenderen per jaar verwerken.Noblesse heeft wel een vergunning voor het verwerken van 17.000 ton afval per jaar, maar zegt niet boven de 5.000 ton te komen omdat ze in Wijster vooral kippenveren, -organen, -koppen en -tenen verwerken. Ook volgens de gemeente Midden-Drenthe verwerkt het bedrijf niet meer dan 5.000 ton huiden en beenderen.De gemeente en Noblesse hebben na de eerste rechtszaak afspraken gemaakt over wat toelaatbaar is qua stankoverlast. Waarom Noblesse wil dat de gemeente bevoegd is om een dwangsom op te leggen bleef onduidelijk tijdens de rechtszaak. In de eerste rechtszaak was Noblesse het oneens met het opleggen van de boete.De Raad van State beslist binnen enkele weken over de dwangsom en de bevoegdheidskwestie.