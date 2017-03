Burgemeester gemeente Losser gaat imago NAM verbeteren

ASSEN - Burgemeester Michael Sijbom stopt bij de Overijsselse gemeente Losser en gaat aan de slag als PR-manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen.

Dat maakte hij vanavond bekend tijdens de raadsvergadering.'Ik heb daar een nieuwe professionele uitdaging in het bedrijfsleven gevonden alsbij de NAM', schrijft de vertrekkend burgemeester op zijn facebookpagina . De Twentsche Courant Tubantia typeert hem als 'de koning van de communicatie.Toen Shell vorig jaar de vacature voor de baan publiceerde, deed dat stof opwaaien. Het bedrijf zocht iemand die het imago van de NAM op het gebied van aardbevingen kon verbeteren, schrijft RTV Noord Naast dat de burgermeester gaat werken in het noorden komt hij hier ook wonen.Volgens Sijbom spelen er ook persoonlijke omstandigheden mee in de keuze om naar het noorden te verhuizen. "Een andere overweging om deze functie te aanvaarden is, dat ik in deze nieuwe functie mijn werk en privéleven beter kan combineren. Ik ga namelijk wonen in Haren in de buurt van mijn kinderen. En dat vind ik in deze periode van mijn leven van doorslaggevend belang."De commissaris van de koning van Overijssel zal binnenkort een waarnemend burgemeester aanstellen om Sijbom te vervangen.