Drenten maken zich zorgen over laagvliegers op aanvliegroute naar Lelystad

Sommige vliegtuigen vliegen strakt op minder dan een kilometer hoogte (foto: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

MEPPEL - Steeds meer Drenten maken zich zorgen over de aanvliegroutes van Lelystad Airport. Het vliegveld groeit de aankomende jaren flink.

Vliegtuigen die niet gelijk kunnen landen, gaan gebruik maken van luchtrotonden, waarvan één boven Nationaal Park Weerribben-Wieden komt, vlakbij Meppel. Actiecomité Hoog-Overijssel is een petitie begonnen en ook steeds meer Drenten vullen de petitie in.



Laag over

Als landingsbanen bezet zijn, moeten vliegtuigen wachten op een luchtrotonde. Ze cirkelen dan net zo lang op een bepaalde plek door de lucht heen tot de landingsbaan vrij is. Eén van de twee luchtrotonden zit boven de Weerribben. Als er meerdere vliegtuigen moeten wachten, gaan de toestellen op verschillende hoogtes vliegen waardoor het dus voor kan komen dat vliegtuigen op minder dan een kilometer hoogte vliegen.



Politiek

"Ik ben bang voor geluidsoverlast en voor hinder voor de natuur", zegt Eline Elshof van actiecomité Hoog-Overijssel. "Wij hopen dat de politiek in beweging komt en vragen gaat stellen aan de bestuurders en dat we daardoor gevrijwaard blijven van de onrust van die vliegtuigen." Ben Schrijver, ook van het actiecomité, deelt die mening. "Wij willen dat de politiek rekening houdt met Overijssel. Wij zijn niet tegen Lelystad, ik zal er zelf ook wel eens gebruik van maken, maar dan heb ik liever een hogere aanvliegroute."



Staatssecretaris

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu valt de overlast wel mee. "Wat je nu ziet is dat er heel soms een uitzondering op de regel is en het lijkt alsof een aantal mensen kennelijk denkt dat de uitzondering nu de regel is en dat is niet zo", vertelt Dijksma. Volgens haar gaat het om heel weinig vliegtuigen die onder de afgesproken grens vliegen.