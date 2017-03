Grootschalige controle op Recreatiepark Anloo

De controle gaat vermoedelijk de hele dag duren (foto: Van Oost Media)

ANLOO - De gemeente Aa en Hunze houdt op dit moment een grootschalige controle op Recreatiepark Anloo.

Volgens de gemeente zijn er signalen dat er meerdere problemen spelen op het park. Zo zouden de mensen die er zitten mogelijk fraude plegen, of openstaande boetes hebben. Ook zijn er zorgen over de veiligheid en sociale problemen op het recreatiepark.



Onregelmatigheden

"Er zijn signalen dat er mogelijk sprake is van onregelmatigheden ten aanzien van de openbare orde, de veiligheid en sociale problemen, misschien fraude, boetes en belastingaanslagen. Over dat hele pallet van problemen is besloten om samen te gaan kijken hoe de situatie is", zegt waarnemend burgemeester Jan Hoekema.



'Niet allemaal criminelen'

De gemeente wil in kaart brengen wie er op het park leven en onder welke omstandigheden. "Er wordt heel zorgvuldig met de bewoners en de beheerder goed gekeken naar wat er precies aan de hand is. Ik ga van tevoren niet labelen dat het allemaal criminelen zijn", vertelt Hoekema.



De beheerder wordt nergens van verdacht. "We zijn blij en tevreden dat hij volledige medewerking geeft. Dat is een bijzonder prettige omstandigheid, waardoor we kunnen spreken van een goed lopende controledag."



Hele dag

De gemeente denkt dat de controledag de hele dag gaat duren. Het recreatiepark telt volgens de gemeente 270 standplaatsen. "Het gaat om een integrale aanpak van het hele terrein."



De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met de politie, Belastingdienst, Werkplein Drentsche Aa, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de SVB en het UWV.