Grote controle op Recreatiepark Anloo is voorbij [update]

De controle begon om half acht vanmorgen (foto: Van Oost Media)

ANLOO - De grootschalige controle op Recreatiepark Anloo is voorbij.

Vanmorgen rond half acht begon de gemeente die controle, in samenwerking met onder meer de politie en de sociale dienst. Er waren zo'n twintig mensen op de been om iedereen te controleren. Wat de actie heeft opgeleverd, maakt de gemeente later vanmiddag bekend.



Volgens de gemeente zijn er signalen dat er meerdere problemen spelen op het park. Zo zouden de mensen die er zitten mogelijk fraude plegen, of openstaande boetes hebben. Ook zijn er zorgen over de veiligheid en sociale problemen op het recreatiepark.



Onregelmatigheden

"Er zijn signalen dat er mogelijk sprake is van onregelmatigheden ten aanzien van de openbare orde, de veiligheid en sociale problemen, misschien fraude, boetes en belastingaanslagen. Over dat hele palet van problemen is besloten om samen te gaan kijken hoe de situatie is", zei waarnemend burgemeester Jan Hoekema eerder vandaag.



'Niet allemaal criminelen'

De gemeente wilde met de actie in kaart brengen wie er op het park leven en onder welke omstandigheden. "Er wordt heel zorgvuldig met de bewoners en de beheerder goed gekeken naar wat er precies aan de hand is. Ik ga van tevoren niet labelen dat het allemaal criminelen zijn", aldus Hoekema.



De beheerder wordt nergens van verdacht. "We zijn blij en tevreden dat hij volledige medewerking geeft. Dat is een bijzonder prettige omstandigheid, waardoor we kunnen spreken van een goed lopende controledag."



Hele dag

De gemeente dacht eerder dat de controledag de hele dag zou duren. Maar de controle was kort na het middaguur voorbij. De controle is uitgevoerd in samenwerking met de politie, Belastingdienst, Werkplein Drentsche Aa, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de SVB en het UWV.