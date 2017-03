'Schadeclaims gasopslag Langelo moet sneller worden afgewikkeld'

STEENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld moet bij de NAM aandringen op een snelle afwikkeling van schadeclaims van inwoners in Steenbergen naar aanleiding van de gasopslag in Langelo.

Dat vinden de partijen Gemeentebelangen, GroenLinks en Lijst Groen Noordenveld. De drie partijen dienen vanavond een motie in.Inwoners ontdekten in de winter van 2014 op 2015 scheuren in hun huizen. Het dorp ligt boven de gasopslag bij Langelo. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de NAM, bleek dat de gasopslag niet de oorzaak was.Bewoners zijn ontevreden over dat onderzoek en de NAM zei nader onderzoek toe, maar dat laat op zich wachten. De Nederlandse Aardoliemaatschappij wacht op een beslissing van minister Henk Kamp en de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders."De gemeenteraad vindt dat de bewoners nu zo snel mogelijk moeten weten hoe en wanneer de schadeclaims worden afgewikkeld. Ook wil de gemeenteraad op de hoogte blijven van de voortgang van de claims", schrijven de partijen.Volgens de drie partijen zou de raad door de NAM op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken over een vervolgonderzoek naar de effecten van de gasopslag Langelo op bodemstijging en -daling. "Dat is tot nu toe niet gebeurd."