Haandrikman per direct weg als voorzitter Hurry Up

Ron Haandrikman vertrekt per direct als voorzitter van Hurry Up (foto website Hurry Up)

HANDBAL - Ron Haandrikman vertrekt per direct als voorzitter van handbalvereniging Hurry-Up.

Het bestuur kwam dinsdagavond tot de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen is voor een verdere continuering van zijn voorzitterschap.



Haandrikman nam in september het stokje over van Hendrikus Velzing.



De club is momenteel op zoek naar een interim voorzitter.



