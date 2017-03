Man opgepakt voor inbraak bij huis in Smilde

Een 22-jarige man wordt verdacht van een woninginbraak in Smilde (foto: Pixabay.com)

SMILDE - De politie heeft gisteren in Smilde een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een woninginbraak.

's Ochtends trof de bewoner een man aan bij zijn woning, aan 't Noorden in Smilde, die zich verdacht ophield. Toen de man uit Smilde zijn huis binnenstapte, zag hij dat er was ingebroken. Daarop belde hij de politie.



Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de inbreker en wisten hem snel aan te houden. De verdachte zit vast voor verhoor.