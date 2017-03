Stelling: Ik maak me zorgen over mijn privacy

ASSEN - Onthullingssite WikiLeaks heeft een groot aantal documenten openbaar gemaakt over de digitale spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Daaruit blijkt dat de CIA schadelijke software gebruikt om iPhones en andere smartphones, computers met Windows en zelfs televisie-software aan te vallen om er informatie te verzamelen.Een van de manieren waarop de CIA mensen bespioneerden was volgens de uitgelekte informatie via een smart-tv van het merk Samsung. De experts van de dienst zetten het apparaat van buiten af zogenaamd uit. Het apparaat werkte daarna als een microfoon, waarmee de bezitter werd afgeluisterd.