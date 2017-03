Twee tips over pinpasdiefstallen in Hoogeveen en Meppel

De pinpasdieven (foto: Politie.nl) De passen werden gestolen in Meppel en Hoogeveen (foto: Politie.nl) Een van de pinpasdieven (foto: Politie.nl) Er zijn twee tips binnengekomen (foto: Politie.nl)

HOOGEVEEN/MEPPEL - De politie heeft na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond twee tips gekregen over verdachten die pinnen met gestolen bankpassen.

De pinpassen werden in november gestolen in Meppel (aan de Javastraat en de Noteboomstraat) en Hoogeveen (aan Het Haagje). In beide gevallen belden een man en een vrouw aan bij de bewoners. Het duo vertelde de bewoners dat ze recht zouden hebben op subsidie en wist zo binnen te komen.



Ze leidden de bewoners af en stalen hun pinpassen. Bovendien wisten ze met een smoes de pincode van de slachtoffers te ontfutselen.