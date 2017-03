Treant-bijeenkomst De Tamboer krijgt vervolg in raadhuis

HOOGEVEEN - De gemeenteraad in Hoogeveen houdt op 20 maart een Treant-bijeenkomst in het raadhuis als vervolg op de bijeenkomst in De Tamboer op 13 februari.

Inwoners hadden toen hun zorgen geuit over de plannen van de Treant Zorggroep met ziekenhuis Bethesda. "De raad en het college delen die zorg", laat de gemeente weten.Er werden tijdens de eerste bijeenkomst veel vragen gesteld aan de bestuurders van Treant, onder meer over het behoud van de IC-zorg en de spoedeisende hulp. Ook het vervoer naar de verschillende ziekenhuizen kwam hierbij aan de orde."Tijdens de bijeenkomst in De Tamboer heeft de raad veel gehoord, maar ook veel niet. De bijeenkomst leidde niet tot oplossingen, maar veel mensen hebben wel hun zorgen kunnen uiten. Daarom moet nu de kracht vanuit Hoogeveen worden aangeboord", vindt de gemeenteraad."Als bestuurders van Hoogeveen gaan wij niet over de bedrijfsvoering van ziekenhuis Bethesda. Wel zullen we alle lobby-mogelijkheden inzetten om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Treant Zorggroep. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de zorggroep. Daarbij is ons uitgangspunt: behoud van volwaardige zorg", zegt de gemeenteraad.De gemeenteraad wil op 20 maart in meerdere groepen in gesprek met de inwoners. Hierbij gaat het vooral om de toekomst en het bedenken van oplossingen.Er worden meerdere zogeheten dialoogkamers ingericht, zodat er in kleine groepen kan worden gesproken met elkaar. Elke kamer heeft een eigen begeleider. Na de gesprekken in de dialoogkamers volgt een gezamenlijk deel, waar alle conclusies, concrete oplossingen en acties worden samengebracht.De oplossingen uit de bijeenkomst van 20 maart vormen de basis voor een debatronde tijdens de raadsvergadering op 23 maart. Dan neemt de raad ook een besluit over welke acties richting Treant en andere betrokkenen worden ingezet.Geïnteresseerden kunnen zich voor 16 maart aanmelden via griffie@hoogeveen.nl. Het overleg begint 20 maart om 19.00 uur.