'Beheer van het Asserbos is niet goed'

Een omgevallen of gekapte boom in het Asserbos (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe) Een omgevallen of gekapte boom in het Asserbos (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN - Het beheer van het Asserbos laat te wensen over. Dat is de opvatting van de Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving.

De club heeft daarom een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Volgens de vereniging worden soms monumentale bomen gekapt. Ook worden bomen langs de Hoofdlaan en rond de Noorderbegraafplaats gekapt, zonder dat daar nieuwe exemplaren voor worden teruggeplant.



Dood hout

De gemeente voert dood hout niet af, omdat het van ecologische waarde zou zijn. De Vereniging Asserbos en omgeving zegt dat standpunt in principe te ondersteunen. Maar grote hoeveelheden gekapt hout bij wandelpaden leiden soms wel tot een onverzorgd beeld, vinden ze. Ook kan het onveilige situaties veroorzaken als kinderen erin gaan spelen.



Gebrekkig onderhoud

Daarnaast moet het onderhoud van paden en sloten beter, vindt de club. "Rondom de ijsbaan bijvoorbeeld, is in het verleden een semi-verhard pad aangelegd, om minder mobiele mensen toch de kans te geven te genieten van het bos."



"Door gebrekkig onderhoud is dit pad nu slecht begaanbaar", schrijft de vereniging in de brief aan de gemeenteraad. Ook is het beleid van de gemeente in sommige gevallen in strijd met de Nieuwe Wet Natuur, zegt de vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving.



Excursie

De club stelt voor om eens met de gemeente om tafel te gaan. Ook een excursie door het bos is wat de initiatiefnemers betreft een mogelijkheid. Op die manier krijgt de gemeente meteen een beeld van de problemen waar de vereniging op doelt.