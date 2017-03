Sportpark Noord-West in Beilen onder beheer van gemeente

BEILEN - De gesprekken liepen ruim een jaar en nu zijn de stichting Sportpark Noord-West en Midden-Drenthe eruit: sportpark Noord-West valt weer onder beheer van de gemeente.

De leden van beide voetbalverenigingen, cvv Fitboys en vv Beilen, kwamen gisteravond bij elkaar. Er moest een keuze gemaakt worden over de renovatie van het sportpark.Het sportpark, waar de voetbalclubs hun trainingen en wedstrijden afwerken, kampt al jaren met wateroverlast . Door een slecht functionerend drainagesysteem en vanwege de leembodem, loopt water moeilijk weg en zijn velden slecht bespeelbaar. Veel trainingen en wedstrijden werden afgelast.De gemeente stelde eind vorig jaar een krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van het sportpark.Het sportpark had drie keuzes voor de renovatie van:- acht natuurgrasvelden- zes natuurgrasvelden en de aanleg van één kunstgrasveld- vier natuurgrasvelden en de aanleg van twee kunstgrasveldenOmdat Noord-West een zelfstandig sportpark is en dus niet onder de gemeente valt, wordt er voor de aanleg van kunstgras een eigen bijdrage gevraagd. Bij de komst van twee kunstgrasvelden is de bijdrage van de stichting 20.000 euro per jaar. Ook vraagt de gemeente een eigen bijdrage van 70.000 euro per jaar.Het was gisteravond aan de stemgerechtigde leden van vv Beilen en cvv FitBoys om een keuze te maken tijdens een ingelaste ledenvergadering. Ruim negentig procent van de leden heeft gekozen voor de aanleg van één kunstgrasveld, met daarbij de renovatie van zes natuurgrasvelden, laat voorzitter van stichting sportpark Noord-West, Lambert Hoving weten."Wel hebben ze aangegeven naar andere alternatieven dan de rubberkorrels te willen kijken", vertelt Hoving. "Maar die zijn duurder, dus dan moeten we weer een beroep doen op de gemeente."Daarnaast wil een meerderheid van de leden van de voetbalverenigingen dat het sportpark weer onder beheer van de gemeente komt."Wij zijn 23 jaar zelfstandig geweest, want in de beginperiode werd tegen ons gezegd dat de huur van sportparken heel erg omhoog zou gaan", legt de voorzitter uit. "Maar dat is nog niet gebeurd. Op dit moment hebben we als sportpark, dat aan zelfbeheer doet, meer kosten dan gemeentelijke sportparken. Wij denken dat huren een goedkopere oplossing is in de toekomst."Dit houdt in dat de stichting sportpark Noord-West opgeheven wordt. Er zal wel een overlegorgaan of werkgroep opgericht worden om te overleggen met de gemeente. Volgende week gaat de stichting om tafel met wethouder Gerard Lohuis over de gevolgen van deze keuzes.