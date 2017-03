Hoogeveens bedrijf haalt miljoenenorder brandweerauto's binnen

Een brandweerauto (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het bedrijf Dutch Rescue Vehicles (DRV) in Hoogeveen gaat de komende acht jaar voor bijna elf miljoen euro 38 brandweerauto's leveren aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het gaat om brandweerauto's die door de Oostenrijkse firma Rosenbauer worden gebouwd, op een Mercedes-Benz vrachtwagenchassis.



Werkgelegenheid

DRV is sinds twee jaar de enige dealer van dit merk in Nederland, tot genoegen van directeur André Knol. "Het betekent werkgelegenheid en continuïteit voor de komende jaren voor ons."



Knol is met z'n bedrijf de concurrentie voor gebleven. "We hebben een stuk of drie concurrenten in Nederland. De beste puntenwaardering, daar ga je op inzetten. Klaarblijkelijk past de combinatie Rosenbauer-DRV het beste daarin voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord."



Brandweerauto's

Er rijden meer brandweerauto's in Nederland die afkomstig zijn van DRV. "Drenthe was de eerste partij waar we zaken mee hebben gedaan. De eerste zes stuks zijn eind vorig jaar uitgeleverd. Zeeland gaat 25 voertuigen van ons krijgen, Gelderland-Zuid krijgt er negen en Friesland en Gelderland-Midden krijgen elk vijf hoogwerkers."



Economie

Knol is blij dat hij z'n steentje bijdraagt aan de lokale economie. "Ik kom vaak in het midden van Nederland en daar bruist de economie. Ik vind dat het mooie Drenthe vaak vergeten wordt en dat er alleen aan fietsen en recreatie gedacht wordt."



"Er zijn best veel leuke bedrijven in de regio. Ik ben voorstander van de activiteiten die ontplooid worden om een stuk werkgelegenheid te creëren door subsidiemogelijkheden", besluit Krol.