Drentse scholieren krijgen vaker vmbo-advies

Het rapport om te kijken hoe het ervoor staat met Drentse scholen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Drentse scholen zijn bescheiden als het gaat om schooladvies voor leerlingen. Dat blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2016 die vanmiddag is gepresenteerd in Emmen.

Het rapport wordt jaarlijks gemaakt om te kijken hoe het ervoor staat met de scholen in Drenthe.



Bescheiden

"Drentse basisschoolleerlingen krijgen, ondanks prima resultaten op taal- en rekentoetsen, toch lagere schooladviezen", staat in het rapport. Het advies is in vergelijking met andere scholen in Nederland lager dan gemiddeld.



Drentse basisscholen geven vaker een vmbo-advies dan scholen in de rest van Nederland. Ook blijkt dat er een verschil zit in schooladvies tussen kinderen van hoger en lager opgeleide ouders. Dit is vergelijkbaar met de rest van de scholen in Nederland.



Ouders

Behalve onderzoek naar scholen in Drenthe, heeft de Drentse Onderwijsmonitor ook onderzoek gedaan onder ouders van schoolgaande kinderen. 91 procent van de ouders geeft aan dat ze zeer tevreden zijn met het schooladvies dat hun kind krijgt. Volgens het onderzoek hebben ouders veel vertrouwen in de expertise van de school. De ouders geven aan dat ze liever hebben dat hun kind liever later een stapje hogerop doet, dan dat ze meteen teleurgesteld wordt.



Bij de keuze van een school na het basisonderwijs, bepaalt het kind vaak zelf naar welke school het gaat. Volgens de ouders moet hun kind zich vooral thuis voelen op school. Behalve dat hun kind zich op z'n gemak voelt, vinden ouders het belangrijk dat de school goed bekend staat en is een veilige fietsroute ernaar toe ook van belang.



Speciaal onderwijs

Verder concludeert het onderzoek dat er in het schooljaar 2016-2017 zo'n duizend minder Drentse leerlingen op speciaal basisonderwijs zitten, dan het jaar ervoor. Ook heeft Drenthe in vergelijking met de rest van Nederland relatief minder leerlingen van wie de ouders lager opgeleid zijn. Wel is het aantal zwakke scholen in de provincie hoger dan landelijk.



De Drentse Onderwijsmonitor is een jaarlijks rapport dat CMO STAMM in opdracht van de provincie Drenthe en de Vereniging van Drentse Gemeenten maakt. Dit jaar wordt het rapport voor de elfde keer gepresenteerd. Het doel is om het onderwijs in Drenthe uiteindelijk te verbeteren.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden