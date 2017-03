Oplossing voor vertrokken CdK Tichelaar maandag bekend

ASSEN - Begin volgende week komt er een uitspraak over de opvolging van de vertrokken commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

Vandaag heeft een afvaardiging van alle partijen in Provinciale Staten er voor het eerst over gepraat. Maandag komen ze weer bij elkaar. Dan zal ook duidelijk worden of er een tijdelijke commissaris komt, of dat gedeputeerde Henk Brink de taken van Tichelaar voorlopig op zich neemt.Brink zei gisteren dat hij niet over deze mogelijkheid heeft nagedacht. Hij laat het over aan Provinciale Staten om met een voorstel te komen.De Drentse politiek wil dat er snel een oplossing komt, omdat er landelijke verkiezingen aan komen en dus een nieuw Kabinet. Een commissaris wordt vaak ingezet om de belangen van de provincie te behartigen bij de vorming van een nieuw Kabinet.