Meppel: Zoveel mogelijk woningen aardgasvrij

UTRECHT/MEPPEL - De gemeente Meppel heeft vanmiddag in Utrecht een zogeheten Green Deal gesloten om te zorgen dat zoveel mogelijk woningen aardgasvrij worden.

Samen met 29 andere gemeenten, vijf netbeheerders en het Rijk is een afspraak (Green Deal) gemaakt die gemeenten in staat stellen om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Meppel is niet de eerste gemeente die energieneutraal gaat bouwen.In de regio rondom Frederiksoord en Wilhelminaoord werd vorig jaar al begonnen met het energieneutraal bouwen van koloniewoningen door middel van zonnepanelen, aardwarmte, een zonneboiler en een goede isolatie. Aannemer van dat project, Hilco Broekman uit Nijensleek bouwt al jaren woningen zonder bijvoorbeeld een gasaansluiting.“Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt", zegt minister Henk Kamp, die de Green Deal ondertekende in Utrecht.Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet streeft naar een CO2-arme samenleving in 2050.[tweet: https://twitter.com/henktenhulscher/status/839462680062742528