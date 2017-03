Raad Aa en Hunze steunt Van Oosterhout in echtscheidingskwestie

AA EN HUNZE - De gemeenteraad van Aa en Hunze staat achter het handelen van burgemeester Eric van Oosterhout in een echtscheidingsruzie in zijn gemeente.

De raadsleden reageren hiermee op een brief die de gescheiden man gisteren naar burgemeester Van Oosterhout, de fractievoorzitters van de gemeenteraad en de pers heeft verstuurd.De man beticht Van Oosterhout in de brief van 'niet integer handelen' en 'vriendjespolitiek'. "Jij hebt mensen en middelen ingeschakeld van de overheid waar de rechtsgrond volledig voor ontbreekt", aldus de gescheiden man.Alles draait om een kwestie uit september 2015. De man kreeg toen bezoek van een wijkagent die spullen op kwam halen van zijn ex-vrouw. De ambtenaar was door Van Oosterhout gestuurd. De ex van de man kende de burgmeester zakelijk en had zijn hulp ingeroepen.De vrouw vertelde Van Oosterhout dat ze bang was voor haar man. Ze zou sinds 2014 meerdere malen melding hebben gedaan bij de politie van bedreiging, mishandeling en stalking. De politie kan dit niet bevestigen aangezien het om persoonlijke dossiers gaat. Van Oosterhout besloot daarop om zich met de zaak te bemoeien, omdat de openbare orde in het geding was, vond hij.De Nationale Ombudsman, die de zaak heeft onderzocht , concludeerde vorige maand dat Van Oosterhout met zijn bemoeienis de kwestie onnodig heeft laten escaleren. De ombudsman vindt dat Van Oosterhout zijn excuses aan moet bieden aan de gescheiden man, maar dat weigert de burgemeester.Van Oosterhout vindt dat hij zich terecht bemoeid heeft met deze vechtscheiding en dat de ombudsman de zaak onderschat. "Het ging om een vechtscheiding. Het was al geëscaleerd", aldus de burgemeester.In de brief die de man schreef aan Van Oosterhout zegt hij sinds het rapport van de ombudsman geen reactie te hebben gehad van de burgemeester. Van Oosterhout spreekt dit tegen. "Ik heb afgelopen maandag een brief gestuurd waarin ik de man uitnodig voor een gesprek", aldus Van Oosterhout.Het merendeel van de fractievoorzitters reageert luchtig op de brief van de man. Ze staan achter het handelen van Van Oosterhout. "Ik snap waarom Van Oosterhout op deze manier gehandeld heeft. Het gaat hier om de veiligheid", aldus Bertus Reinders van de Combinatie Gemeentebelangen.Annemieke Smit van de PvdA vindt het lastig om te oordelen omdat ze niet het hele dossier kent. In eerste instantie staat ze achter de burgemeester. "Ik kan me voorstellen dat hij in deze situatie zo gehandeld heeft en daar laten we het eerst bij. Hij gaat natuurlijk volgende week ook aan de slag in Emmen", aldus Smit.Willem Bartelds van de VVD gaat er ook van uit dat Van Oosterhout integer heeft gehandeld. "Ik zie ook geen nut en noodzaak om hier nu een punt van te maken. Volgens mij gaat hier om twee belevingswerelden. Ze moeten een keer met elkaar om tafel en dan hoop ik dat ze er uit komen", aldus Bartelds.