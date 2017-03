Sofie namens Drenthe lid van kinderjury: 'Blij! Want ik vind lezen erg leuk'

Pieter Koolwijk en Sofie ten Berge (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

GIETEN - Nietsvermoedend zit de acht-jarige Sofie ten Berge van de Bonnerschool in Gieten vanochtend in de klas. Ze denkt, net als haar klasgenoten, dat kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk op bezoek komt om over z'n boeken te vertellen.

Maar hij blijkt een grote verrassing te hebben voor Sofie.



Sofie heeft zich aangemeld voor de senaat van de kinderjury en Koolwijk komt haar vertellen dat ze namens Drenthe in de jury zit. En dat is best wel een eretitel. "Uit iedere provincie wordt een kind gekozen. De senaat zorgt er voor dat er aandacht is voor de kinderjury en zij reikt een speciale pluim uit. Daarnaast moeten ze de kinderjury promoten zodat alle kinderen boeken gaan lezen en nomineren", vertelt Koolwijk.



Boeken lezen

Koolwijk heeft voor Sofie een jas, een pet en een speciale button meegenomen. Sofie is er blij mee. "Ik hou heel erg van lezen en ik mag allemaal leuke dingen doen." Sofie heeft een aantal keer overleg met de kinderen uit de andere provincies en is natuurlijk bij de uitreiking van de prijzen aanwezig.



Vijf boeken

Zelf hoeft ze niet lang na te denken op welk boek ze gaat stemmen: "Wolfje in de stad." Of dat boek genomineerd wordt is nog maar de vraag. Alle kinderen in Nederland mogen stemmen. Vijf boeken worden genomineerd en daaruit worden de winnaars gekozen.



Nomineren kan tot half april. Op 11 juni worden de winnaars bekend gemaakt.

Door: Ineke Kemper Correctie melden