Verbouwing Vijverkroost voor woningen tijdelijk stopgezet

Plan voor woningen in voormalig basisschool Vijverkroost tijdelijk stopgezet (foto: Google Streetview)

EMMEN - Het plan om vijf woningen in de voormalige basisschool Vijverkroost in de wijk Angelslo te bouwen is tijdelijk stopgezet.





Voldoende woonruimte

In het laatste halfjaar van 2016 had de gemeente de taak om 146 statushouders op te vangen. Voor het eerste half jaar van 2017 gaat het om 82 personen. Voor deze mensen is er nu voldoende woonruimte beschikbaar.



Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat rond mei de nieuwe taakstelling van de te huisvesten statushouders bekend wordt gemaakt. Dan kijkt de gemeente opnieuw of een verbouwing van de school nodig is.



Protest

In november van vorig jaar



