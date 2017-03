Recreatiepark Anloo heeft meer bewoners dan gedacht

ANLOO - Tijdens de grootschalige controle vanochtend op Recreatiepark Anloo kwam de gemeente Aa en Hunze tot de ontdekking dat er meer mensen op het park wonen dan gedacht. Ook kwam er een aantal zorgkwesties aan het licht.

Waarnemend burgemeester Jan Hoekema: "Er wonen meer mensen dan we dachten. De belastingdienst heeft vastgesteld dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het toekennen van onterechte huurtoeslagen."Over de zorgkwesties zegt de waarnemend burgemeester: "Het gaat om mensen die te weinig of onvoldoende zorg krijgen of verkeerde zorg. Maar ook mensen die sociaal gezien in de problemen zitten en vanuit de gemeente steun moeten krijgen."Hoekema benadrukt dat er geen criminele activiteiten zijn gevonden. De politie heeft geen mensen aangehouden en geen spullen in beslag genomen. De controle begon vanochtend om half acht en duurde tot aan het begin van de middag. De gemeente wilde met de actie in kaart brengen wie er op het park leven en onder welke omstandigheden. Er zijn al langer aanwijzingen en signalen dat er onregelmatigheden waren op het park.De gemeente wil met de controle de kwaliteit van recreatieparken verbeteren.