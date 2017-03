Fietsende zwerver krijgt celstraf voor stelen van vest

Man krijgt twee weken celstraf voor stelen vest (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Voor het stelen van een vest bij een sportzaak in Assen, moet een man zonder vaste woon- of verblijfplaats twee weken de cel in. Dat bepaalde rechter in Assen vandaag.

De verwarde man zwerft al een paar jaar op de fiets door Nederland. Op 22 februari was hij in Assen. Bij de winkel aan de Groningerstraat liep hij met een oud, blauw vest de winkel binnen en kwam even later met een spiksplinternieuw wit vest naar buiten.



Doutzen Kroes

Zijn oude vest had hij, inmiddels voorzien van het beveiligingslabel van het nieuwe, tussen de andere kleding gehangen. Na zijn arrestatie bleek dat hij psychische problemen had toen hij beweerde dat hij met topmodel Doutzen Kroes samenwoont in Zweden.



Vaker veroordeeld

Volgens de officier van justitie was aan het strafblad van de man te zien dat hij door Nederland zwerft, omdat hij in meerdere delen van het land is veroordeeld. Zijn advocaat vertelde dat hij maandag alweer een rechtszaak heeft in Eindhoven voor misdrijven die hij daar zou hebben gepleegd.



Omdat hij voor de winkeldiefstal in Assen al twee weken in voorarrest heeft gezeten, kwam hij na de rechtszaak vrij.