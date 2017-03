Pluimvee moet voorlopig nog binnen blijven

DEN HAAG - De ophokplicht voor pluimvee in verband met vogelgriep blijft voorlopig van kracht. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische zaken vandaag besloten.

Volgens deskundigen is het risico op besmetting met vogelgriep door wilde watervogels nog steeds groot. Er worden nog steeds met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden.Bij twee particulieren in Noord-Holland die pluimvee als hobby houden is gisteren nog vogelgriep vastgesteld. Bij pluimveebedrijven in Nederland is sinds 25 december 2016 geen uitbraak van vogelgriep meer geweest.