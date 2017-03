Vrouwen fors in de minderheid in de Drentse politiek

ASSEN - Het wil maar niet vlotten met de belangstelling van vrouwen voor de politiek. Ze zijn dan ook flink in de minderheid in gemeenteraden en Provinciale Staten in Drenthe. En een vrouwelijke burgemeester hebben we, sinds het vertrek van burgemeester Slagman van Westerveld, al helemaal niet.

Uit onderzoek blijkt dat maar 29 procent van alle raadsleden in de provincie vrouw is. In Provinciale Staten is het iets hoger, namelijk 34 procent. Er zijn wel een aantal vrouwelijke wethouders. De gedeputeerden zijn allemaal van het mannelijke soort.Volgens fractievoorzitter Roelie Goettsch van de PvdA in Provinciale Staten moet er wat veranderen. "Ik denk dat ons democratisch bestel er sterker van wordt als er een goeie verdeling is. We moeten hier aandacht aan besteden.Maar dan moet je wel weten wat de reden is dat vrouwen zich niet melden. Fractievoorzitter Riëtte Wollerich van het CDA denkt dat het aan de vrouw zelf ligt. "Misschien zijn we wat te bescheiden van aard. Vrouwen moeten meer vertrouwen krijgen in zichzelf."Toch is het niet zo dat vrouwen per sé naar voren geschoven moeten worden als er bestuursfuncties te verdelen zijn zegt Wollerich. "Het gaat over kwaliteit. Het moet niet zo zijn dat een vrouw voorrang krijgt. Als een vrouw de beste blijkt te zijn, dan kan dat prima een bestuurder zijn."Maar als de vrouwen in de politiek niet weten waarom juist vrouwen zich niet melden, dan moet een man daar maar antwoord op geven. Statenlid Douwe Oosterveen van Sterk Lokaal denkt een reden te weten. "Het heeft te maken met de rolverdeling die wordt gekozen. De vrouw blijft vaker thuis, terwijl de man meer kiest voor een carrière buiten de deur. Er moet geen onderscheid zijn, maar vrouwen moeten zich aandienen. Dat is het allerbelangrijkste."Het is tijd om er wat aan te doen zegt de provinciale politiek. Met verschillende activiteiten moeten vrouwen worden overgehaald de politiek in te gaan. En de start is vandaag in Emmen op Internationale Vrouwendag.