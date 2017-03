Wildlands neemt extra maatregelen om neushoorns te beschermen

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo gaat extra maatregelen nemen om de neushoorns in het park te beschermen. Welke maatregelen dit zijn wil het dierenpark niet zeggen.

Gisteren schoten stropers een neushoorn in een Franse dierentuin dood. Ook zaagden ze zijn hoorn af met een kettingzaag."We zijn geschrokken van dit nieuws en hebben passende maatregelen genomen", vertelt woordvoerster Hanneke Wijshake.Begin februari kwam er in Wildlands nog een nieuwe, vrouwelijke neushoorn bij. Op dit moment leven er in het dierenpark in totaal drie neushoorns.