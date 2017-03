Drenthe kiest: 'Centrale plek voor afbetalen schulden'

1 op de 6 huishoudens heeft problematische schulden (foto: pixabay.com)

ASSEN - De verkiezingen komen eraan en dat betekent ook een nieuwe regering. Wat willen Drenten meegeven aan het nieuwe kabinet? In de aanloop naar de verkiezingen kijken we elke dag naar een onderwerp dat speelt in Drenthe. Vandaag gaat het over het afbetalen van schulden.



Een schuld van 9000 duizend euro, afhankelijk van de voedselbank en veertig euro per week om te besteden. "Ik ben mijn baan kwijt geraakt en daarom moest ik een uitkering aanvragen en dat heeft lang geduurd. Dik 5 maanden, maar in die tijd kan je geen huur betalen. Dus alles blijft liggen'', aldus Laura.



Laura is niet de enige met schulden De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) ziet dat 1 op de 6 huishoudens problematische schulden heeft. Dat betekent dat zij de vaste lasten voor de komende 3 maanden niet kunnen betalen.



Laura merkte dat het vooral lastig was om regelingen te treffen. Hierdoor liep haar schuld snel op. Directeur van GKB, Jan Tingen ziet dit vaker. Hij vindt dat het afbetalen van schulden simpeler moet en stelt een centrale plek voor waar het afbetalen van schulden geregeld wordt. "Niet op vijf, tien of twintig plekken. Maar één organisatie waarin centraal alle overheidsvorderingen worden geïnd. Waar je op een simpele, eenduidige en rechtstreekse manier afspraken kunt maken."