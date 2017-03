Installatie Groningerbrug in Assen start vannacht

ASSEN - Het plaatsen van het tweede deel van de Groningerbrug in Assen start woensdagnacht. Het brugdek en de bewegende delen worden vannacht naar de juiste plaats gebracht.

Donderdag begint het hijsen en vrijdag wordt de brug gemonteerd. Na het installeren wordt de brug nog afgewerkt en getest. De gemeente verwacht dat verkeer vanaf mei over de brug kan rijden.De nieuwe Groningerbrug is de zesde brug van het project Blauwe As, de aanleg van de nieuwe vaarroute door Assen.