Ex-directeur Rendo opnieuw uit de geldproblemen

ASSEN/MEPPEL – Voormalige directeur van energiemaatschappij Rendo Stéphan V. kan door een beslissing van de rechtbank in Assen opnieuw opgelucht ademhalen.

Net als vorig jaar kon de van miljoenenfraude verdachte Meppeler zijn hypotheek niet meer betalen, waardoor gedwongen verkoop van zijn villa op de loer lag. Door een nieuw vonnis van de rechtbank, blijft dat hem en zijn gezin bespaard.V. (50) werd eind 2012 opgepakt op verdenking van fraude bij de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. Sindsdien ligt er beslag op zijn bankrekeningen. Daardoor konden hij en zijn vriendin de hypotheek van hun villa in Meppel niet meer betalen. Het gaat om een bedrag van 2.250 euro per maand.Ze stapten in september naar de rechter, omdat de ING-bank had gedreigd hun huis te gaan veilen. Ze hadden op dat moment een betalingsachterstand van een aantal maanden. V. wilde gedwongen verkoop voorkomen, omdat een van hun kinderen gehandicapt is. Hun villa is zo aangepast dat dat kind, dat in een instelling woont, in de weekenden thuis kan zijn. Dat zou niet meer kunnen als het gezin het huis zou kwijtraken, betoogde hij.De rechtbank besloot daarom in september het beslag van een van de twee rekeningen die het stel heeft bij de Rabobank deels op te heffen. Ze oordeelde dat het gezin van V. niet de dupe mocht worden van het feit dat hij verdacht wordt van grootschalige fraude.Door een fout kwam echter het verkeerde rekeningnummer in het vonnis. Op die rekening stond maar 800 euro. Maar doordat de Rabobank dacht dat het vonnis sloeg op beide rekeningen, stelde de bank ook geld van de andere rekening beschikbaar.Toen de officier van justitie die het onderzoek naar V. leidt dat in december ontdekte, belde hij meteen de bank op met de mededeling dat ze verkeerd bezig waren. De bank stopte daarop met het vrijmaken van geld, waardoor V. weer zijn hypotheek niet kon betalen.Eind vorige maand stapte hij opnieuw naar de rechter, omdat hij alweer een paar maanden betalingsachterstand had bij de ING en de bank opnieuw dreigde met verkoop van het huis. V.’s advocaat vroeg de rechtbank daarom het vonnis van september zo aan te passen dat er ruim 50.000 euro van de andere rekening zou vrijkomen.Daar ging de rechtbank woensdag mee akkoord. Daarmee negeert ze de mening van de officier van justitie. Hij vindt dat V. zijn geld met fraude heeft verdiend en dat het dus crimineel geld is, waar hij niet van mag profiteren.Ondertussen is, ruim vier jaar na V.’s arrestatie, nog niet duidelijk wanneer de strafzaak tegen hem wordt behandeld.